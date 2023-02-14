Названы значения нормальной температуры тела у людей Терапевт Доржиев объяснил, что температура до 37 градусов является нормой

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Нормальные значения температуры тела человека не ограничиваются 36,6 градусами, объяснил врач-терапевт Зандан Доржиев. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что следует применять термин «нормальный диапазон температуры», в который входят показатели как минимум до 37 градусов.

Я бы использовал словосочетание не «нормальная температура», а «нормальный диапазон температуры». Вообще у человека в течение дня показатель температуры изменяется примерно от 35,5С до 37,2С, и все это в пределах нормы. Имеют значение возраст, комплекция, интенсивность физических нагрузок и температура окружающей среды, а также время суток, — пояснил врач.

Терапевт уточнил, что не следует сразу же пить жаропонижающие, их прием актуален только при показателях выше 38,5 градусов. Кроме того, следует воздержаться от употребления антибиотиков без показания специалистов, чтобы не навредить организму. Доржиев рекомендует обращать внимание не только на показатели градусника, но и на общее состояние. Измерять температуру стоит в одинаковых условиях примерно в одно время дня.

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