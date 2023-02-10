Врач рассказал, как ускорить восстановление после гриппа Врач Горенков: после гриппа применяются физиотерапия, ингаляции и дыхательные упражнения

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Организм восстанавливается после перенесенного гриппа в течение месяца. При этом существуют способы ускорить процесс. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. Он также предупредил, что у переболевших гриппом существует риск вторичного заражения.

Организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать, — предупредил врач.

Такое состояние может сохраняться порядка трех-четырех недель, в зависимости от возраста. Для скорейшего приведения организма в форму Горенков посоветовал прибегнуть к программе реабилитации после COVID-19, которая, по его мнению, также подходит и перенесшим грипп. Туда входят физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и лечебная физкультура.

Также укрепить организм поможет прием витаминов и ряда фитопрепаратов. Кроме того, врач посоветовал после гриппа постепенно увеличивать физическую нагрузку, гулять на свежем воздухе и воздержаться на время от походов в спортзал.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что к марту заболеваемость ОРВИ в России спадет. Эксперт подчеркнул, что морозная погода пресекает уличные заражения, из-за чего ситуация в дальнейшем будет складываться благоприятно. По его словам, рост заболеваемости ОРВИ на 11% за неделю некритичен, потому что вызван возвращением детей в школы и детсады после каникул.

При этом вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что в России набирает обороты седьмая волна коронавируса, при которой ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки. Эксперт уточнил, что в РФ динамика распространения отличается от большинства стран. Он пояснил, что на Западе волны повторяются с периодичностью в 4–5 месяцев, против 4–7 в России.