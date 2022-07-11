Терапевт объяснила, как ныряние в холодную воду может привести к смерти Терапевт Романенко объяснила, как ныряние в холодную воду может привести к смерти

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Когда человек ныряет в холодную воду, у него может произойти спазм сосудов головного мозга, что провоцирует ишемию, заметила терапевт Татьяна Романенко в беседе с «ФедералПресс». По ее словам, такой прецедент может привести к смерти.

Когда резко окунаемся, если вода достаточно холодная, мы подвергаем себя опасности. Может быть спазм сосудов, спазм коронарных артерий и спазм артерий, которые питают головной мозг, возникает ишемия головного мозга, острое нарушение кровообращения, и здесь недалеко до летального исхода, — рассказала Романенко.

В связи с этим она порекомендовала россиянам, которые планируют искупаться в жару, сначала охладиться в тени, прежде чем заходить в холодную воду. По словам терапевта, в водоем лучше заходить медленно, постепенно.

Зашли по колено, привыкли к воде. Зашли по пояс, обмочили руки. Только потом можно окунаться, — резюмировала Романенко.

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