Теракт или покушение на убийство: Добровинский о взрыве в монастыре

Взрыв, произошедший на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, могут квалифицировать как теракт или покушение на убийство одного или нескольких лиц, рассказал NEWS.ru адвокат Александр Добровинский. Юрист подчеркнул, что всё будет зависеть от расследуемого СК РФ дела. Собеседник не исключил, что подозреваемый в совершении преступления 18-летний Владислав С. может быть психически неуравновешенным.

Мне трудно сказать. Во-первых, он может быть больным, психически неуравновешенным. Во-вторых, это может быть признано террористическим актом, покушением на убийство одного или нескольких лиц. Много статей, в зависимости от самого дела, которое будет расследовать Следственный комитет. Надо знать всю подноготную, — заявил Добровинский.

По предварительным данным, 13 декабря выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали несколько человек, нападавшему оторвало ногу.

Управление СК по Московской области завело уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.. На месте происшествия работают сотрудники областной прокуратуры, правоохранительных органов, следователи и спецназ.

Ранее бывший тренер Владислава С. по стритлифтингу Фил Савостин заявил, что юноша вёл себя как обычный человек и не создавал проблем в коллективе. Он сообщил, что знал молодого человека с положительной стороны, ему не приходилось делать тому замечания во время совместной работы в 2017–2018 годах.