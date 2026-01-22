Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Теплые ноги в любой мороз: газетный лайфхак от заядлых рыбаков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть способ, который десятилетиями спасает любителей зимней рыбалки от холода. Этот простой метод не потребует ни денег, ни особых усилий — всё, что нужно, наверняка лежит у вас дома. С ним вы сможете часами находиться на улице, не опасаясь переохлаждения.

Всё начинается с обычных тёплых носков — их нужно надеть в первую очередь. Затем возьмите несколько листов газеты и аккуратно обмотайте ими ступни поверх носков. После этого смело надевайте зимнюю обувь — и вперёд, навстречу зимним приключениям! Газетная бумага создаёт надёжную воздушную прослойку, которая удерживает тепло и не даёт холоду пробраться к ногам. К тому же газета отлично впитывает лишнюю влагу, поэтому ноги остаются сухими. А это особенно важно: влажные стопы быстро остывают, и ощущение холода становится невыносимым. С газетами же создаётся идеальный микроклимат — тепло и сухо даже после долгих прогулок по морозу.

Этот способ особенно выручает строителей, охранников и всех, кто много времени проводит на улице зимой.

Ранее сообщалось, что зимние прогулки нередко оставляют на кожаной обуви неприглядные белые разводы от соли. Эти пятна не только портят внешний вид, но и могут повредить материал. К счастью, есть простые способы вернуть сапогам или ботинкам опрятный облик и защитить их от новых загрязнений.

