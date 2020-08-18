Теневые банкиры задержаны за получение нелегальных 600 млн рублей

https://static.news.ru/photo/25c43542-e153-11ea-a73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Брянской области задержаны семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они получили нелегальный доход в размере 600 миллионов рублей.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии задержаны семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, — цитирует РИА Новости сообщение УМВД РФ.

Отмечается, что задержанные не имели государственной лицензии и разрешение на ведение кредитной деятельности. При этом они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

В частности, подозреваемые изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии они предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на расчётные счета юридических лиц.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ в феврале 2018 года отозвал у банка «Мастер-Капитал» лицензию. Регулятор пояснил, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заёмщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объёма проблемных активов и существенному снижению размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей. Банкир объявлен в международный розыск.