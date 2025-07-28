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28 июля 2025 в 18:12

Тень в саду губит растения? Неубиваемая астильба спасет ваши клумбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если на участке много тени и кажется, что там ничего не растет, — стоит посадить астильбу. Это выносливое растение легко приживается, не требует особого ухода и радует пышными соцветиями в белых, розовых и бордовых тонах.

Астильба любит рыхлую, увлажненную почву и рассеянный свет. Ей не страшны возвратные заморозки и сырость. Высаживать лучше весной или в конце лета, оставляя 30–50 см между кустами. После посадки — обязательно мульчировать, особенно в жару. Поливать нужно регулярно, но без фанатизма. Удобрения вносят раз в сезон — подойдет органика или комплексные составы для цветущих растений. На одном месте астильба может расти 5–6 лет, потом желательно рассадить.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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