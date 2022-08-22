Темпы введения санкций против России выросли в 67 раз «Интерфакс»: темпы введения антироссийских санкций выросли в 67 раз в сравнении с 2021 годом

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США и их западные союзники в течение полугода ввели в 67 раз больше санкций против России и ее граждан, чем за тот же период 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику X-Compilance. По данным агентства, с конца февраля по середину августа текущего года Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны Запада 8353 раза включили российских юрлиц и физлиц в подсанкционные списки.

С конца февраля по середину августа этого года США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и еще 5 основных стран Запада 8353 раза включали в свои санкционные списки российских юридических и физических лиц, тогда как за тот же период 2021 года — 125, 2020 года — 42, 2019 года — 128 раз, — сообщает агентство.

Против нероссийских компаний и физлиц за тот же период Запад ввел санкции 2362 раза. Тем самым Россия опередила в данном показателе все другие страны мира, взятые вместе, более чем в три раза.

Самым масштабным обновлением санкционных списков стало включение в них более 300 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание ЛДНР. Самые жесткие, «блокирующие» санкции коснулись порядка 2500 россиян.

Ранее правительство России ввело ответные санкции против западных компаний. В списке значится 31 компания из разных стран, включая Германию, США, Сингапур, Францию и другие.