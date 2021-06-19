Температуру воды на курортах РФ назвали в Росгидромете

https://static.news.ru/photo/a3492380-d0bb-11eb-b87c-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что среди российских курортов лучше всего вода прогрелась на Азовском море. Там она выросла до 24 градусов, в Чёрном море и на Балтике пока около 21 градуса, у побережья Крыма — 16 градусов, сообщает РИА Новости.

Температура воды рядом с Калининградом шикарная, там уже прогрелось море до 21 градуса. <...> Температура в районе Алушты и Ялты — 16 градусов, Геленджик, Туапсе, Сочи — 19 градусов, Анапа, Новороссийск — 20 градусов, Евпатория, Новороссийск — 21 градус, Ейск — 22 градуса, Бердянск уже 24 градуса, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что после прошедших ливней начнёт прогреваться вода у побережья Крыма, в Краснодаре, Ростовской области.

В воскресенье и начале следующей недели температура будет около 36 градусов, в Краснодарском крае — за 30 градусов, в Крыму будет до 30-31 градуса. Вода будет ещё больше прогреваться, — пояснил Варакин.

По его словам, аномальная жара — 39,2 градуса — отмечена на станции под Астраханью, но для Каспийского моря такие высокие температуры летом характерны.

Ранее стало известно, что гостиницы Краснодарского края хотят обязать ввести тестирование для приезжих на коронавирус. Такое предложение выдвинул депутат ГД от края Алексей Воевода. Парламентарий уверен, что экспресс-тестирование при заезде в отель просто необходимо. Воевода предлагает организовать мобильные лаборатории прямо при отелях.