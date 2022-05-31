Тело майора полиции нашли в ялтинском парке

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории парка Минобороны в Ялте найдено тело майора полиции Александра Петрусенко, пропавшего несколько дней назад. Предполагается, что он покончил с собой, сообщает Telegram-канал Baza.

Петрусенко занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска. Он пропал утром 27 мая, его тело нашли только вечером 28 числа при обходе парка. Рядом с ним лежал мобильный телефон с разбитым дисплеем.

По предварительным данным, майор совершил суицид. Что могло послужить тому причиной, пока неизвестно. Полицейский не оставил предсмертной записки, кредитов и долгов у него не было.

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой сотрудника полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств. Счёты с жизнь он свёл на посту охраны посольства Туркмении. Согласно основной версии, причиной самоубийства стали личные проблемы полицейского.