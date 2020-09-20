Телевизионное шоу: как прошёл фестиваль фейерверков «Ростех»

19 сентября в парке «Патриот» в Кубинке состоялся шестой фестиваль фейерверков «Ростех», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидели мероприятие в формате масштабного телевизионного шоу из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Фестиваль открылся с реконструкции салюта Победы 9 мая 1945 года.
В мероприятии участвовали лучшие российские пиротехнические команды: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Их программы состояли двух частей: визитная карточка под музыку и произвольная часть.
Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
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