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Телевизионное шоу: как прошёл фестиваль фейерверков «Ростех»

09:01, 20 сентября 2020 28
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

19 сентября в парке «Патриот» в Кубинке состоялся шестой фестиваль фейерверков «Ростех», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидели мероприятие в формате масштабного телевизионного шоу из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. 

Фестиваль открылся с реконструкции салюта Победы 9 мая 1945 года.

В мероприятии участвовали лучшие российские пиротехнические команды: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Их программы состояли двух частей: визитная карточка под музыку и произвольная часть.

Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

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