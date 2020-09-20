Телевизионное шоу: как прошёл фестиваль фейерверков «Ростех»

18 сентября на территории кластера «Красный Октябрь» открывается Музей восстания машин. В его основе лежит принцип art recycle — искусство превращать в арт-объекты обычные предметы, подлежащие утилизации.

При подготовке экспозиции была переработана тысяча тонн автохлама. 15 кузнецов со всей России изготовили 150 экспонатов общим весом более 100 тонн. Музей будет включать в себя восемь тематических залов общей...