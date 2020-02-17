https://static.news.ru/photo/5d48cb1c-519e-11ea-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты исследовательской компании Mediascope выяснили, что телевидение остаётся главным по охвату аудитории медиа в России, несмотря на снижение ежедневного времени его просмотра.

В 2019 году 98% жителей крупных российских городов в возрасте от четырёх лет включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% населения, — говорится в отчёте компании, представленном в Роскомнадзор.

При этом за последние три года показатели охвата значительно не изменились, зато среднесуточное время просмотра постепенно сокращается: в 2017 году — 242 минуты в день, в 2018-ом — 230 минут, в 2019-ом — 220 минут. При исследовании 2019 года впервые учитывался телепросмотр на дачах.

Также выяснилось, что активность телезрителей растёт вместе с их возрастом. Так, зрители старше 54 лет смотрели ТВ ежедневно в среднем по 359 минут, зрители от 35 до 54 лет — 221 минуту, от 18 до 34 лет — 132 минуты, дети от 4 до 17 лет — 102 минуты. Больше всех телевизор в прошлом году смотрели жители Дальнего Востока (248 минут), меньше всех — в Северо-Кавказском регионе (200 минут).

Как писал NEWS.ru, «Оранжевая корова» и «Простоквашино» вошли в список пяти самых популярных мультсериалов на российском телевидении в 2019 году. Оба проекта производит компания «Союзмультфильм». Топ составлен согласно максимальному рейтингу выхода шоу длиной более пяти минут среди аудитории от 4 до 17 лет. Данные собирали по городам с населением более ста тысяч человек.