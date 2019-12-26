https://static.news.ru/photo/5f12792e-287d-11ea-a917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Ведущий шоу «Синяя птица» Сергей Майоров сначала работал на СТС, но через какое-то время проект «Дневник наблюдений» закрылся и у журналиста три года не было эфиров. Он оказался без денег, в депрессии и поправился на 30 килограммов.

Был период, когда три года не было никаких эфиров, и мне буквально не на что было жить. Меня одолела страшная депрессия, я поправился на 30 килограммов, — рассказал KP.RU Майоров.

Он выразил благодарность генпродюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну, который «не испугался и напомнил стране» о существовании телеведущего. На НТВ Майоров отработал уже четыре сезона.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Андрей Норкин пристыдил коллег, которые, по его мнению, неприемлемо вели себя на пресс-конференции Владимира Путина. Журналист считает, что некоторые его коллеги устроили цирк. В спецвыпуске программы «Место встречи» на телеканале НТВ Норкин посоветовал коллегам научиться различать форматы общения с главой государства: прямую линию и пресс-конференцию. Особенно возмутился телеведущий демонстрацией плаката «Дайте яду».