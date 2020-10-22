Телеведущий Михаил Шац вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f87e6b6a-1466-11eb-8d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Телеведущий и актёр Михаил Шац вылечился от коронавируса, его выписали из больницы.

Михаил выписан. Да, так что всё нормально уже, — отметил собеседник агентства.

Соответствующую информацию представило РИА Новости со ссылкой на представителя актёра.

В своём Instagram Шац написал, что его «2020 год был бы неполным без этой болезни». Он также выразил благодарность врачам и персоналу больницы в Коммунарке.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи, рассказал журналистам помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.

По словам сотрудника министерства, Мурашко чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо.