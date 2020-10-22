Телеведущий Михаил Шац вылечился от коронавируса

Телеведущий и актёр Михаил Шац вылечился от коронавируса, его выписали из больницы.
Михаил выписан. Да, так что всё нормально уже, — отметил собеседник агентства.
Соответствующую информацию
В своём Instagram Шац написал, что его «2020 год был бы неполным без этой болезни». Он также выразил благодарность врачам и персоналу больницы в Коммунарке.
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи, рассказал журналистам помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.
По словам сотрудника министерства, Мурашко чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо.