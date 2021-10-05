«Телек не висит»: телеканал подшутил над рухнувшими соцсетями

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Телеканал «Москва 24» в шутливой форме отреагировал на масштабный сбой работы Facebook, Instagram и WhatsApp. На фасаде киноцентра «Октябрь» в центре Москвы высветилось ироничное сообщение от телеканала и группы компаний LBL.

Телек не висит — а всегда работает. Включай М24, — указано в послании.

Работа сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp нарушилась по всему миру вечером 4 октября. Команда инженеров компании Facebook заявила, что причиной обрушения стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных, из-за них возникли проблемы, прервавшие связь.

О готовящемся глобальном сбое в Сети за 15 минут до его начала сообщал неизвестный пользователь. Он представился сотрудником крупной интернет-компании.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал отключение сетей «загадочным». При этом он заявил, что оно сделало мир «более здоровым» на некоторое время.