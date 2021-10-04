Аноним сообщил о глобальном сбое за 15 минут до начала проблем с Facebook

Неизвестный пользователь сообщил о готовящемся глобальном сбое в Сети за 15 минут до его начала. Человек представился сотрудником крупной интернет-компании, сообщение оставлено на форуме 4chan.org.

По словам анонимного информатора, сразу после полудня по восточному времени США произойдёт массовое отключение Интернета. Но сначала из строя выйдут социальные сети.

Я работаю в крупной международной интернет-компании и слышу слухи о том, что произойдёт массовое отключение Интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета («чистая сеть»: Интернет за исключением даркнета и глубокой сети). Это уже начинается. Мне жаль, — написал неизвестный.

Обвал в соцсетях начался вечером 4 октября. Пользователи сообщали, что не могли зайти в Facebook, WhatsApp и Instagram. Также отмечались сбои в работе TikTot и Telegram.

Ранее команда инженеров компании Facebook заявила, что причиной глобального сбоя в соцсети стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных, из-за них возникли проблемы, прервавшие связь.