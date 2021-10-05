Сноуден заявил о «более здоровом» мире без Facebook

Масштабный сбой в работе Facebook и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp на некоторое время сделал мир «более здоровым», заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Само отключение соцсетей он назвал в Twitter «загадочным».

Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым, — отмечается в его сообщении.

Глобальный сбой в работе сервисов, начавшийся 4 октября, длился около семи часов. Также о проблемах в работе заявляли и пользователи Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Сноуден добавил, что людям следует подумать о переходе на альтернативные каналы связи.

Ранее стало известно, что неизвестный пользователь сообщил о готовящемся глобальном сбое в Сети за 15 минут до его начала. Человек представился сотрудником крупной интернет-компании. По его словам, сразу после полудня по восточному времени США должно было произойти массовое отключение Интернета, но сначала из строя должны были выйти социальные сети.