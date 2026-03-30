Telegram опять «упал» Пользователи Telegram снова столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram массово фиксируют проблемы в его работе, сообщает мониторинговый сервис «Сбой.рф». По его данным, зафиксировано 40 жалоб за последние 15 минут.

Всего за текущий день специалистами портала зарегистрировано 387 обращения от пользователей. Больше всего сбоев пришлось на столичный регион: из Москвы и Подмосковья поступило 41% жалоб. С проблемами также столкнулись жители Краснодарского края, Иркутской и Новосибирской областей, а также Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что всего за два дня в Telegram были заблокированы 150 тыс. групп и чатов. С начала 2026 года за нарушение правил сервиса ограничили доступ к 11,1 млн пабликов. Судя по статистике, мессенджер ежедневно блокирует от 60 до 90 тыс. каналов и групп.

До этого председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства.