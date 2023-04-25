Телефонные мошенники придумали крайне опасную схему обмана Телефонные мошенники начали разыгрывать похищения, чтобы выманить деньги

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: они убеждают жертв прятаться и вымогают деньги у их родных, сообщают «Известия». Злоумышленники уверяют граждан в необходимости исчезнуть из города на несколько дней, после чего звонят кому-нибудь из членов семьи и требуют крупный выкуп, рассказывая историю о похищении.

Задача аферистов состоит в том, чтобы «взломать» потенциальную жертву, заставить ее руководствоваться эмоциями. А самая сильная из них — это страх, как в случае с «похищениями, — объяснил управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев.

Схема работает следующим образом: злоумышленники связываются с жертвой и сообщают ей об угрозе преследования, спастись от которого можно только спрятавшись во временном укрытии. Преступники предлагают доверчивым россиянам добраться до убежища самостоятельно, по пути избавившись от телефона, за которым якобы установлена слежка, и приобретя устройство с новой сим-картой.

Следуя указаниям мошенников и путая следы, жертва добирается до укрытия, за которое ее убеждают платить самостоятельно. После этого злоумышленники связываются с ее родственниками, сообщают о «похищении» и начинают агрессивно требовать выкуп.

Эксперты дали несколько советов, как не попасться в ловушку. Во-первых, необходимо иметь одно-два доверенных лица, которых вы будете держать в курсе своих поездок и иных ЧП. Во-вторых, старайтесь чаще общаться с близкими, чтобы они знали о том, как вы живете и где бываете. В-третьих, ограничить телефонные номера, которые могут до вас дозвониться.

Ранее бывший сотрудник Управления «К» МВД России рассказал, что мошенники начали применять новую схему, в ходе которой убеждают людей спрятаться на неопределенное время якобы для участия в операции по поимке преступников, а сами вымогают деньги у родственников жертвы. Он пояснил, что в таких схемах преступники «играют на желании помочь» и долго работают с людьми.