Эксперт спрогнозировал подорожание бытовой техники и электроники на 6%

После наступления нового года цены на бытовую технику и электронику поднимутся на 6%, сообщил в беседе с NEWS.ru независимый эксперт быстро оборачиваемых потребительских товаров Александр Афиногенов. Повышение стоимости этих товаров закономерное, оно происходит каждый год и напрямую связано с инфляцией, сообщил он.
Слишком значительно цены не вырастут. Никто из игроков рынка разгоняться не будет, потому что нет большого спроса на эту продукцию. У небольшого количества людей есть на неё деньги. Она не входит в группу товаров первой необходимости
Эксперт предостерёг россиян от покупки электроники впрок. Он отметил, что товары этой группы быстро стареют: выходят новые операционные системы и обновления. А срок службы современных электронных устройств достаточно короткий. Новый смартфон имеет смысл покупать, если человек им будет пользоваться прямо сейчас.
Александр Афиногенов отметил, что значительнее всего в следующем году подорожают продукты питания. На сколько вырастут цены на них, он сказать затруднился.
Ранее NEWS.ru писал, что в России с начала года значительно выросли цены на растительное масло и на подсолнечник на фоне пандемии коронавируса. С 1 января стоимость тонны подсолнечного масла увеличилась на 1,9%, до 88,5 тысячи рублей, тонна подсолнечника подорожала на 2,24%, до 39,9 тысячи рублей.