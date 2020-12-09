Эксперт спрогнозировал подорожание бытовой техники и электроники на 6%

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После наступления нового года цены на бытовую технику и электронику поднимутся на 6%, сообщил в беседе с NEWS.ru независимый эксперт быстро оборачиваемых потребительских товаров Александр Афиногенов. Повышение стоимости этих товаров закономерное, оно происходит каждый год и напрямую связано с инфляцией, сообщил он.

Слишком значительно цены не вырастут. Никто из игроков рынка разгоняться не будет, потому что нет большого спроса на эту продукцию. У небольшого количества людей есть на неё деньги. Она не входит в группу товаров первой необходимости Александр Афиногенов независимый эксперт быстро оборачиваемых потребительских товаров независимый эксперт быстро оборачиваемых потребительских товаров

Эксперт предостерёг россиян от покупки электроники впрок. Он отметил, что товары этой группы быстро стареют: выходят новые операционные системы и обновления. А срок службы современных электронных устройств достаточно короткий. Новый смартфон имеет смысл покупать, если человек им будет пользоваться прямо сейчас.

Александр Афиногенов отметил, что значительнее всего в следующем году подорожают продукты питания. На сколько вырастут цены на них, он сказать затруднился.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с начала года значительно выросли цены на растительное масло и на подсолнечник на фоне пандемии коронавируса. С 1 января стоимость тонны подсолнечного масла увеличилась на 1,9%, до 88,5 тысячи рублей, тонна подсолнечника подорожала на 2,24%, до 39,9 тысячи рублей.