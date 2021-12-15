Техдиректора «СДС-Уголь» арестовали по делу о трагедии на «Листвяжной»

Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения техническому директору общества «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Его арестовали по ходатайству до 25 января, передаёт ТАСС из зала суда.

Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу техническому директору АО Холдинговая компания «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу об аварии на шахте «Листвяжной» <...> сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Якутову вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлёкшие гибель 51 человека.

При аварии на шахте 25 ноября также пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее сегодня суд Кемерово заключил под стражу до 25 января Анатолия Лобанова — главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная».