Техдиректора «СДС-Уголь» арестовали по делу о трагедии на «Листвяжной»
Александр Чеков
Александр Чеков
20:03, 15 декабря 2021
Технический директор компании «СДС-Уголь» Антон Якутов на заседании суда в КемеровоФото: Данил Айкин/РИА Новости
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Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения техническому директору общества «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Его арестовали по ходатайству до 25 января, передаёт ТАСС из зала суда.
Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу техническому директору АО Холдинговая компания «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу об аварии на шахте «Листвяжной» <...> сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года, — говорится в сообщении.
Якутову вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлёкшие гибель 51 человека.
При аварии на шахте 25 ноября также пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.
Ранее сегодня суд Кемерово заключил под стражу до 25 января Анатолия Лобанова — главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная».