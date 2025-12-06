ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 13:30

Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех. Эти тарталетки — идеальный способ создать элегантную и очень вкусную закуску за считаные минуты. Нежная, воздушная начинка с легкой пикантностью и яркий акцент красной икры делают их настоящим украшением любого торжества.

Для приготовления вам понадобится: 5 крабовых палочек, 2 вареных яйца, около 50 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, готовые тарталетки, красная икра для украшения, а также соевый соус и острый соус (по желанию, для пикантности).

Как приготовить: крабовые палочки, яйца и сыр измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. На этом этапе можете попробовать начинку: если кажется простовато, добавьте по несколько капель соевого и острого соуса для глубины вкуса. Готовую начинку переложите в кондитерский мешок или плотный пакет с отрезанным уголком. Аккуратно заполните тарталетки, формируя небольшую горку. На верхушке каждой сделайте небольшое углубление и положите в него чайную ложку красной икры.

Ранее мы готовили вкусную начинку для тарталеток из 3 ингредиентов. Простой рецепт к Новому году, который понравится всем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
