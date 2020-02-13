https://static.news.ru/photo/2f577136-4e5b-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Тальков Фото: igor_talkov/instagram.com

Певец и лидер группы «МирИмиР» Игорь Тальков приговорён к одному году условно и лишён права управления автомобилем на три года. Такое решение вынес Нагатинский суд Москвы.

Артисту инкриминировали повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, передаёт ТАСС. В заседании было учтено, что в мае 2019 года Тальков уже проходил по делу с аналогичным обвинением. Тогда Чертановский суд столицы лишил певца права управление автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

В 2016 году Талькова уже лишали водительского удостоверения на полтора года по аналогичному обвинению.

Как писал NEWS.ru, всякий раз в подобных ситуациях артист отрицает вину, заявляя о предвзятом отношении к нему полицейских. В частности, в предыдущий раз, по его словам, от медицинского освидетельствования, которое ему предложил инспектор ДПС, он отказался из принципа.

Тальков — сын популярного советского певца Игоря Талькова, застреленного во время концерта в Санкт-Петербурге в октябре 1991 года.