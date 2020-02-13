Певец и лидер группы «МирИмиР» Игорь Тальков приговорён к одному году условно и лишён права управления автомобилем на три года. Такое решение вынес Нагатинский суд Москвы.
Артисту инкриминировали повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии,
В 2016 году Талькова уже лишали водительского удостоверения на полтора года по аналогичному обвинению.
Как писал NEWS.ru, всякий раз в подобных ситуациях артист отрицает вину, заявляя о предвзятом отношении к нему полицейских. В частности, в предыдущий раз, по его словам, от медицинского освидетельствования, которое ему предложил инспектор ДПС, он отказался из принципа.
Тальков — сын популярного советского певца Игоря Талькова, застреленного во время концерта в Санкт-Петербурге в октябре 1991 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен