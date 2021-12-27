«Талант можно погубить»: профессор МГИМО о студентке МГУ Тепляковой

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы» профессор МГИМО Юрий Вяземский считает, что у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, возможно, не хватит сил, её талант может быть загублен. Он пожалел девочку, у которой «отобрали детство». При этом Вяземский в разговоре с NEWS.ru отметил, что если человек гениальный, то он свой гений сохранит.

Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать даже при её удивительной одарённости на психологию в университет, — сказал Вяземский.

Ведущий программы «Умники и умницы» напомнил, что у вундеркиндов часто не получается защитить свой гений и донести его до взрослого возраста. Вяземский заявил, что вундеркинды «часто выдыхаются».

Дай бог, чтобы у неё всё было хорошо, но я боюсь, что у неё может сил не хватить, ведь она ребёнок, и как-то очень жалко, детство-то у неё отобрали <...>. Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить, — сказал профессор МГИМО.

Ранее заместитель кафедры психфака МГУ Александр Асмолов высказал мнение, что Теплякову нельзя назвать вундеркиндом, так как о ней не хватает данных. Он подчеркнул, что отец девочки Евгений был способным студентом и занимался интересной научной работой.

В разговоре с NEWS.ru мать Алисы Наталья рассказала, что семья намерена защитить права дочери всеми доступными способами. Она подчеркнула, что Новый год Теплякова встретит «в кругу семьи», однако подробности обучения, в частности зимней сессии, раскрыть отказалась.