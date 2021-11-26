Женщины рассказали, почему выбирают профессию таксиста

Половина (49%) опрошенных женщин, работающих в такси, выбрали эту профессию из-за возможности самостоятельно формировать график. Почти треть респонденток считают данную работу своим призванием, 20% совмещают её с основной, приводит «Газета.Ru» результаты исследования сервиса «Ситимобил».

Согласно данным опроса, у 82% респонденток есть дети, причём ровно у половины — двое или трое.

Женщины, совмещающие работу и родительство, — это сильные духом люди, они хороший пример для подражания. Тем не менее, зачастую именно работающие мамы испытывают угрызения совести из-за того, что проводят меньше времени с детьми. Помните, что количество проведённых вместе часов не всегда эквивалентно их качеству. Для полного взаимопонимания с ребёнком маме нужно быть в гармонии с собой и своим психологическим и физическим здоровьем, — рассказала психолог сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова.

Чтобы проводить больше времени с детьми, водительницы такси периодически подвозят их в школу или в детский сад перед началом работы: 33% делают это ежедневно, четверть — иногда, 15% — очень редко.

В опросе участвовали 1233 женщины, проживающие в крупных городах, которые подключены к «Ситимобилу».

Ранее сообщалось, что рынок труда в России деградирует из-за дискриминации рожавших женщин. Экономисты отмечали, что в 2019 году на вакансиях с частичной занятостью, подходящих для матерей, были задействованы лишь 6,5% россиянок. Это является одним из наихудших показателей как для развивающихся, так и для развитых государств.