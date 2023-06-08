Такси в Москве предрекли потерю водителей из-за экзамена на знание города Автоэксперт Хайцеэр заявил, что выучить все объекты в Москве чрезвычайно сложно даже россиянину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выучить все объекты в Москве чрезвычайно сложно даже россиянину, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя NEWS.ru инициативу ввести экзамен для таксистов на знание столицы. По его словам, город может лишиться части таксистов, москвичам будет не очень комфортно из-за этого.

Москва — тяжелый город, непростой, постоянно меняющийся. Я бы поддержал эту инициативу, но скепсис есть — сдать экзамен будет сложно. Мы можем лишиться части таксистов, москвичам будет не очень комфортно из-за этого, — заявил он.

Хайцеэр добавил, что могут появиться специальные курсы, инструкторы для обучения таксистов. Они смогут объяснить пути подъезда к объектам, где высадить пассажира, где подождать и так далее, особенно в условиях, когда навигатор не всегда работает.

А дальше все зависит от человека. Думаю, при интенсивных занятиях, обучении за три месяца вполне можно представлять, куда ты едешь, узнать Москву. Но кому-то потребуется больше, — резюмировал он.

Накануне Мосгордума поддержала изменения в закон о легковом такси, согласно которому водители обязаны проходить аттестацию на знание расположения в столице объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных объектов, а также путей подъезда к ним.