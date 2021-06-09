«Таких нужно казнить»: Пашаев о пропаганде наркотиков в интервью Дудя

https://static.news.ru/photo/979748c4-c9d0-11eb-9878-96000091f725_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людей, распространяющих наркотики и агитирующих за их употребление, необходимо казнить, заявил российский юрист Эльман Пашаев в разговоре с NEWS.ru, комментируя информацию, что в одном из интервью блогера Юрия Дудя увидели пропаганду запрещённых веществ.

Таких надо казнить (людей, распространяющих и пропагандирующих наркотики. — NEWS.ru). Не то что закрывать, казнить надо, <...> не срок давать, — отметил Пашаев.

На вопрос, стал бы он представлять в суде интересы Дудя, юрист ответил, что всё, «касающееся распространения наркотиков, агитации, любое преступление в отношении беременных женщин, несовершеннолетних детей, стариков», для него — табу.

Накануне Зюзинский районный суд Москвы получил материалы административного дела о пропаганде наркотиков в одном из интервью российского блогера и журналиста Юрия Дудя, передаёт Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозрения возникли у Лиги безопасного интернета (ЛБИ) ещё в апреле.

Несколько официальных психо-лингвистических экспертиз якобы подтвердили факт пропаганды наркотиков в беседе Дудя с украинским блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном. В ЛБИ заявили, что во время расследования на правоохранителей оказывалось давление.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост», написанная много лет назад. Ролик был вновь выложен в прошлом году. Минувшей ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.