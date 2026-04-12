Так брокколи уплетают даже дети — готовлю воздушные рулетики с нежнейшей начинкой

Контраст — основа этого блюда. Тонкий, слегка хрустящий снаружи и мягкий внутри корж из брокколи встречается с бархатистой пикантной начинкой из томленых томатов и сыра. Это тот случай, когда полезное становится настоящим деликатесом.

Что понадобится

Для коржа: 400 г брокколи, 100 мл сливок 20%, 2 желтка, 50 г пармезана, 2 белка, соль, белый перец.

Для начинки: 2 крупных помидора, 150 г зерненого творога, 100 г брынзы.

Для готовки: 1 ст. л. растительного масла, пергамент.

Как я готовлю

Брокколи варю 5 минут, охлаждаю, обсушиваю. В блендере с желтками, сливками и пармезаном — в пюре. Белки взбиваю в пену, вмешиваю.

Выкладываю на пергамент слоем 0,5–0,7 см, выпекаю при 200 °C 10–12 минут. Помидоры бланширую, снимаю кожуру. Пробиваю в блендере с творогом и брынзой.

Горячий корж переворачиваю на второй пергамент, сворачиваю в рулет, остужаю. Разворачиваю, намазываю начинку, сворачиваю без бумаги. Убираю в холодильник на 30 минут.

Мой главный совет — не скупитесь на брынзу в начинке и хорошо ее взбивайте. От этого зависит, будет начинка держаться или растечется.

