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09 июля 2025 в 08:00

Сюрприз из кабачка: варенье, которое переплюнет яблочное!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поначалу и представить не могла, что из простых кабачков может получиться такой десерт! Но стоило раз зимой открыть баночку — и в доме разлился аромат солнечного лета.

Ингредиенты

  • Кабачки — 0,5 кг
  • Яблоки — 0,5 кг
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Сахар — 400 г

Кабачки и яблоки мою, очищаю, нарезаю кубиками. Смешиваю с цедрой и соком лимона, добавляю сахар, слегка встряхиваю кастрюлю и оставляю на час — пускай пускают сок. Затем ставлю на огонь, довожу до кипения и варю на слабом до янтарного цвета около часа. Горячим раскладываю по стерильным баночкам, закатываю, переворачиваю до остывания.

Теперь это любимое варенье всей семьи — нежное, ароматное и неожиданно вкусное!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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