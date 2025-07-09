Сюрприз из кабачка: варенье, которое переплюнет яблочное!

Поначалу и представить не могла, что из простых кабачков может получиться такой десерт! Но стоило раз зимой открыть баночку — и в доме разлился аромат солнечного лета.

Ингредиенты

Кабачки — 0,5 кг

Яблоки — 0,5 кг

Лимон — 0,5 шт.

Сахар — 400 г

Кабачки и яблоки мою, очищаю, нарезаю кубиками. Смешиваю с цедрой и соком лимона, добавляю сахар, слегка встряхиваю кастрюлю и оставляю на час — пускай пускают сок. Затем ставлю на огонь, довожу до кипения и варю на слабом до янтарного цвета около часа. Горячим раскладываю по стерильным баночкам, закатываю, переворачиваю до остывания.

Теперь это любимое варенье всей семьи — нежное, ароматное и неожиданно вкусное!

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