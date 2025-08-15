Сытный обед за час: готовим машхурду по-узбекски — лучше любого борща

Если борщ вам надоел, попробуйте машхурду — сытный узбекский суп с мясом, рисом и машем. Это блюдо согреет в холодный день и подарит настоящее удовольствие от еды. Ароматная говядина, нежный маш и рис в сочетании с овощами создают неповторимый вкус, который понравится всей семье.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины, 150 г маша, 100 г риса, картофель, лук, морковь, помидоры и сладкий перец. Мясо обжарьте до румяности, добавьте овощи и потушите 10 минут. Затем всыпьте маш, рис, картофель и специи — паприку, кориандр и черный перец. Залейте водой и варите на медленном огне около часа.

Готовый суп посыпьте свежей зеленью — он станет еще ароматнее. Машхурда хороша как самостоятельное блюдо, но можно подать ее с лепешками или лавашом. Попробуйте этот рецепт — и вы поймете, почему в Узбекистане так любят этот суп!

