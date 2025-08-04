Сытные сырники с фетой — самый вкусный старт дня и без хлопот

Сытные сырники с фетой — самый вкусный старт дня и без хлопот

Сырники с кабачками и фетой — это необычный вариант классического блюда, который готовится всего за 15 минут. Нежная текстура творога сочетается с сочностью кабачков и пикантностью феты, создавая насыщенный вкус. Такие сырники станут отличным выбором для полезного и сытного завтрака.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

кабачок (цукини) — 1 шт.;

фета — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л;

укроп — небольшой пучок;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки — 2 ст. л.

Приготовление:

Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите. Фету разомните вилкой, смешайте с творогом и яйцом. Добавьте нарезанный укроп, кабачок, соль и перец. Постепенно введите муку, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте сырники и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны.

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