Сытные сырники с фетой — самый вкусный старт дня и без хлопот

Сырники с кабачками и фетой — это необычный вариант классического блюда, который готовится всего за 15 минут. Нежная текстура творога сочетается с сочностью кабачков и пикантностью феты, создавая насыщенный вкус. Такие сырники станут отличным выбором для полезного и сытного завтрака.
Ингредиенты:
- творог — 250 г;
- кабачок (цукини) — 1 шт.;
- фета — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л;
- укроп — небольшой пучок;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки — 2 ст. л.
Приготовление:
- Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите.
- Фету разомните вилкой, смешайте с творогом и яйцом.
- Добавьте нарезанный укроп, кабачок, соль и перец.
- Постепенно введите муку, перемешайте до однородности.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Сформируйте сырники и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны.
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