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04 августа 2025 в 13:21

Сытные сырники с фетой — самый вкусный старт дня и без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники с кабачками и фетой — это необычный вариант классического блюда, который готовится всего за 15 минут. Нежная текстура творога сочетается с сочностью кабачков и пикантностью феты, создавая насыщенный вкус. Такие сырники станут отличным выбором для полезного и сытного завтрака.

Ингредиенты:

  • творог — 250 г;
  • кабачок (цукини) — 1 шт.;
  • фета — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло для жарки — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите.
  2. Фету разомните вилкой, смешайте с творогом и яйцом.
  3. Добавьте нарезанный укроп, кабачок, соль и перец.
  4. Постепенно введите муку, перемешайте до однородности.
  5. Разогрейте сковороду с маслом.
  6. Сформируйте сырники и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
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завтраки
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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