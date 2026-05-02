02 мая 2026 в 08:42

Сытнее классики и вдвое бюджетнее: хачапури с картошкой и сыром за 25 минут в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Картошка в хачапури — не экономия, а гениальный ход. Она делает лепешку невероятно сытной, а нежное сметанное тесто — рассыпчатым по краям и упругим внутри.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 300 г, сметана 20% — 200 г, маргарин (или сливочное масло) — 100 г, сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

Для начинки: картофель — 500 г, сыр твердый (сулугуни или российский) — 200 г, соль — по вкусу.

Для подачи: масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Заранее достаю масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Картофель мою, чищу, заливаю холодной водой, солю и варю до готовности.

Пока он варится, делаю тесто: смешиваю мягкое масло со сметаной и сахаром до однородности, добавляю соль и соду. Сразу всыпаю просеянную муку и замешиваю мягкое, слегка липкое тесто, стараясь не забивать его мукой.

Скатываю тесто в шар, заворачиваю в пленку и оставляю отдыхать на 15–20 минут. Когда картофель сварится, сливаю воду и разминаю его в гладкое пюре без комочков, ничего не добавляя. Даю пюре остыть, затем натираю туда на крупной терке сыр и перемешиваю.

Духовку разогреваю до 200 °C. Делю тесто на 3 части, каждую раскатываю в круг диаметром 20–22 см. На середину каждого круга выкладываю треть начинки, поднимаю края, крепко защипываю и формирую руками лепешку.

Выкладываю заготовки на противень с пергаментом. В центре каждой делаю отверстие диаметром 1,5–2 см, чтобы выходил пар. Выпекаю 20–25 минут до золотистой корочки. Готовые хачапури сразу смазываю кусочком сливочного масла и подаю горячими.

Дмитрий Демичев
