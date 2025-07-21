Сырники больше не в моде! Жарим сочные творожные шарики с нежной начинкой

Сырники больше не в моде! Жарим сочные творожные шарики с нежной начинкой

Творожные шарики со сгущенкой — идеальный вариант сладкой закуски на сковороде. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная творожная масса с сюрпризом. Готовятся за считаные минуты, а результат радует и детей, и взрослых.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйцо — 1;

мука — 4 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сгущенное молоко — по вкусу;

масло для жарки;

кукурузная мука — для обвалки.

Приготовление:

Разомните творог или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйцо, всыпьте муку, манку, сахар и соль, перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут. Сформируйте шарики с каплей сгущенки внутри. Обваляйте их в кукурузной муке. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми, по желанию — с пудрой или сметаной.

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