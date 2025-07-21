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21 июля 2025 в 20:11

Сырники больше не в моде! Жарим сочные творожные шарики с нежной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные шарики со сгущенкой — идеальный вариант сладкой закуски на сковороде. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная творожная масса с сюрпризом. Готовятся за считаные минуты, а результат радует и детей, и взрослых.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1;
  • мука — 4 ст. л.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сгущенное молоко — по вкусу;
  • масло для жарки;
  • кукурузная мука — для обвалки.

Приготовление:

  1. Разомните творог или пробейте блендером до однородности.
  2. Добавьте яйцо, всыпьте муку, манку, сахар и соль, перемешайте.
  3. Оставьте тесто на 10 минут.
  4. Сформируйте шарики с каплей сгущенки внутри.
  5. Обваляйте их в кукурузной муке.
  6. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
  7. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  8. Подавайте теплыми, по желанию — с пудрой или сметаной.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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десерты
рецепты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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