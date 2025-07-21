Сырники больше не в моде! Жарим сочные творожные шарики с нежной начинкой

Творожные шарики со сгущенкой — идеальный вариант сладкой закуски на сковороде. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная творожная масса с сюрпризом. Готовятся за считаные минуты, а результат радует и детей, и взрослых.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- яйцо — 1;
- мука — 4 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сгущенное молоко — по вкусу;
- масло для жарки;
- кукурузная мука — для обвалки.
Приготовление:
- Разомните творог или пробейте блендером до однородности.
- Добавьте яйцо, всыпьте муку, манку, сахар и соль, перемешайте.
- Оставьте тесто на 10 минут.
- Сформируйте шарики с каплей сгущенки внутри.
- Обваляйте их в кукурузной муке.
- Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
- Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Подавайте теплыми, по желанию — с пудрой или сметаной.
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