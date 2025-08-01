Сырная лепешка за копейки: готовим из самых простых ингредиентов

Представьте хрустящую снаружи и невероятно тягучую внутри лепешку, где сыр льется рекой, обволакивая каждый кусочек. Это сочное, маслянистое удовольствие с золотистой корочкой можно приготовить за копейки.

Рецепт: смешайте 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 150 мл кефира. Замесите тесто, раскатайте в круг, обильно посыпьте тертыми плавлеными сырками (300 г) и сверните конвертом или в круг. Обжарьте на сковороде с маслом под крышкой до румяности.

Эта сырная лепешка готовится из самых простых ингредиентов, а получается невероятно вкусной! Она сочетает хрустящую корочку с нежнейшей начинкой, где сыр тянется бесконечно. Подавайте ее горячей, чтобы насладиться максимальной тягучестью, или возьмите с собой — даже остывшая, она останется невероятно вкусной. Просто, быстро и очень сырно!

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