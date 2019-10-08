https://static.news.ru/photo/51615b88-e9d5-11e9-a40a-fa163e074e61_660.jpg Мария Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

В одной из социальных сетей было опубликовано видео следственного эксперимента в доме предпринимателя Михаила Хачатуряна, который был убит тремя дочерьми в июле 2018 года.

Девушки признаются, что подошли к отцу со спины, когда тот спал в кресле. Младшая сестра нанесла первое ножевое ранение, затем средняя ударила отца несколько раз молотком, говорится в записи, опубликованной во «ВКонтакте».

Одна из девушек утверждает, что у них не было определённого плана убийства, они действовали спонтанно.

Ранее News.ru писал, что 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Это был местный житель Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве арестовали его дочерей: Крестину, Ангелину и Марию. На момент преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно. Девушки во всём признались, однако заявили, что на протяжении почти всей жизни отец жестоко издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сначала девушек взяли под стражу, но позже суд изменил им меру пресечения, назначив запрет на определённые действия. Эта мера им продлена до 28 октября.