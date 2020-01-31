https://static.news.ru/photo/cd82719c-4412-11ea-897b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка, перед тем как покинуть пост, предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении сестёр Хачатурян, с учётом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать Хачатурян обвинение с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Возвращая уголовное дело в СК, замгенпрокурора Виктор Гринь отказался подписать обвинительное заключение, сославшись на то, что «выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам». По его словам, верная квалификация дела — необходимая оборона.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года СК обвинил сестёр в убийстве по предварительному сговору на фоне широкой общественной кампании в защиту девушек.

Михаил Хачатурян был убит в своей квартире в июле 2018 года. Его дочери Крестина, Ангелина и Мария сами вызвали полицию и признались в убийстве. Девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.