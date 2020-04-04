Сын Симоньян поделился своей версией происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/29ed5e82-7678-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сын главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссёра Тиграна Кеосаяна рассказал о своей версии происхождения коронавируса. Шестилетний Баграт сообщил, что вирус возник из-за того, что «китаянцы» ели летучих мышей.

В нашем мире завёлся очень плохой вирус по имени коронавирус. Из-за того, что в этом Китае китаянцы ели летучих мышей. Даже если вы не китаянцы, не ешьте мышей. А знаете, почему? Потому что летучие мыши – гадость, — видео с эмоциональной речью сына выложила в Instagram Симоньян.

Её подписчики пришли в восторг от рассуждений ребёнка, правда, кто-то перепутал его с девочкой, так как лицо сына Симоньян закрыла смайликом.

Как писал NEWS.ru, Симоньян в Международный женский день решила порассуждать об обязанностях сильного и слабого полов. По её словам, все ждут, что мужчины будут добытчиками в семье, которые заботятся о подрастающем поколении и не забывают о престарелых родителях. Он любит Родину и защищает её. Общество хочет видеть в нём приличного человека, за которого не будет стыдно.