Сын погибшего в ДТП с Ефремовым снизит сумму иска

https://static.news.ru/photo/77faec0c-e3c4-11ea-b3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Исковые требования сына погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова будут снижены, когда поступит заявление о переводе ему компенсации в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Сергей Аверцев.

Снизим наши исковые требования на 200 тыс. рублей с учётом сегодняшнего заявления. Это произойдёт, как только наш доверитель получит деньги. С учётом этого мы будем требовать не 7 млн 500 тысяч, а 7 млн 300 тысяч рублей, — сказал Аверцев ТАСС.

Ефремов на заседании в суде перевёл каждому из четырёх потерпевших по 200 тыс. рублей, а его бывший адвокат Эльман Пашаев заверил, что это была личная инициатива артиста.

Однако адвокат старшего сына погибшего Сергея Захарова считает, что к такому шагу Ефремова вынудили обстоятельства.

Если бы Ефремов это сделал до начала процесса, отношение у нас к нему было бы другим. А так с учётом его хамства мы не верим в его искренность, — пояснил защитник.

На заседании в пятницу Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. После этого Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание из-за того, что подсудимому нужно время, чтобы найти новых защитников

До этого актёр сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сидении во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его адвокаты ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Пашаев пообещал «не бросать» Ефремова.