Свыше 60% родителей заявили о большой нагрузке на выпускников при удалёнке

https://static.news.ru/photo/d746f212-9c4f-11ea-a74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дистанционный формат обучения накладывает на выпускников повышенную нагрузку. Такого мнения придерживаются более 60% родителей, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большинство родителей выпускников, оканчивающих 11 класс в этом году отметили <...> увеличение учебной нагрузки. Об этом сообщили 62% родителей. Причём о существенном возрастании нагрузки сообщили 36%, — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Между тем о сокращении нагрузки заявили 24% опрошенных. Лишь 13% полагают, что учебная нагрузка с переходом на удалёнку осталась на прежнем уровне. Опрос также показал, что около 44% родителей выпускников удовлетворены организацией дистанционного образования.

Более половины респондентов согласились с мнением, что переход на дистанционный формат образования увеличил нагрузку и на учителей. Противоположного мнения придерживаются 25% опрошенных.

Опрос проводился 14-16 мая 2020 года. В нём приняли участие около 1,1 тысячи россиян.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.