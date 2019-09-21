https://static.news.ru/photo/24e31c04-dc79-11e9-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство РПЦ заставило писать объяснительную записку клирика храма Казанской иконы Божьей Матери в Самаре Дионисия Кузнецова в связи с его поддержкой открытого письма в помощь фигурантам «московского дела». Об этом на своей странице в социальной сети написала журналистка Мария Свешникова.

По её словам, ранее священникам обещали, что не будут их «трамбовать» из-за открытого письма.

Теперь придётся особенно внимательно следить за Самарой, — пишет Свешникова в Facebook.

Ранее в разговоре с журналистами Кузнецов подчёркивал, что пройти аналогичную процедуру руководство заставило ещё нескольких священнослужителей.

Как ранее сообщал News.ru, 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить на тот момент приговоренного к 3,5 года актёра Павла Устинова и других фигурантов «московского дела».

Через три дня после этого состоялся апелляционный процесс. В результате заседания 20 сентября Устинов вышел на свободу.