Священник умер от коронавируса в Курской области

https://static.news.ru/photo/c1994030-87c0-11ea-bf27-fa163e074e61_660.jpg Фото: rylskobitel/instagram.com

Курская епархия РПЦ сообщила о смерти епископа Железногорского и Льговского Вениамина. Священник был заражён коронавирусом.

Мужчина умер в Курской областной инфекционной больнице примерно в 14:00, говорится в Instagram Рыльского Свято-Никольского монастыря.

Накануне газета «Курьер» сообщала о его заболевании COVID-19. Журналисты ссылались на Instagram-страницу монастыря, однако пост удалили из социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ осудили священнослужителей, призывавших россиян приходить в церкви на Пасху. В синодальном отделе внешних церковных связей подчеркнули, что рекомендации патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставаться дома из-за пандемии игнорировать нельзя.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.