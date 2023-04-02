«Свободный университет» прекратил работу в России

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«Свободный университет» приостановил работу в России после того, как его деятельность была признана нежелательной на территории страны, сообщила организация в своем Telegram-канале. Представители структуры заявили, что независимое образование не является преступлением, и не согласились с решением Генпрокуратуры.

Ученый совет принял решение: считать главным приоритетом безопасность студентов и преподавателей; приостановить деятельность университета на территории РФ; развивать «Свободный университет» за пределами юрисдикции РФ, — сообщила организация.

«Свободный университет» — это объединение преподавателей и студентов, работавших над эффективностью онлайн-обучения во время локдауна. Оно существует с лета 2020 года и организовано преподавателями Высшей школы экономики, с которой вуз не продлил контракт.

31 марта Генпрокуратура РФ признала деятельность «Свободного университета» нежелательной на территории страны, в том числе из-за «антироссийского характера» обучения и «навязывания ультралиберальной модели европейской демократии».

27 марта нежелательной в России признали работу украинской организации «Крымsos». Как уточнили в Генпрокуратуре, та пытается дискредитировать Вооруженные силы России и представляет угрозу конституционному строю страны.