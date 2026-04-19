Свиной окорок с черносливом и чесноком — добавляю соевый соус в глазировку, и мясо получается как ресторанное

Этот рецепт хорош тем, что из простого куска мяса получается очень ароматное и сочное блюдо. Чернослив дает легкую сладость, чеснок — насыщенность, а глазировка с соевым соусом делает корочку аппетитной и яркой по вкусу. Отличный вариант и на горячее, и на нарезку.

Ингредиенты: окорок нежирный — ~800 г, чернослив — 6–8 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, соль, перец, тмин, кориандр — по вкусу. Для глазировки: соус с сахаром (терияки, унаги или сладкий чили) — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л.

Окорок зачищают от лишнего жира и пленок. Чернослив и чеснок нарезают кусочками. Мясо хорошо натирают солью и специями, затем делают небольшие проколы ножом и вставляют внутрь чернослив с чесноком. После этого окорок плотно заворачивают в фольгу и убирают в холодильник минимум на ночь.

Перед запеканием мясо достают за 1 час, чтобы оно стало комнатной температуры. Готовят дольше, чем обычно, — так оно получается мягче и сочнее. В духовке запекают около 1 часа 20 минут при 180–190 °C, затем аккуратно разворачивают, смазывают глазировкой из соуса и соевого соуса и возвращают в духовку еще на 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом, который точно понравится всем. Нарезаем ветчину, яйца и пекинку. Простой салат, который исчезает со стола первым.