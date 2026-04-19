Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 15:03

Свиной окорок с черносливом и чесноком — добавляю соевый соус в глазировку, и мясо получается как ресторанное

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт хорош тем, что из простого куска мяса получается очень ароматное и сочное блюдо. Чернослив дает легкую сладость, чеснок — насыщенность, а глазировка с соевым соусом делает корочку аппетитной и яркой по вкусу. Отличный вариант и на горячее, и на нарезку.

Ингредиенты: окорок нежирный — ~800 г, чернослив — 6–8 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, соль, перец, тмин, кориандр — по вкусу. Для глазировки: соус с сахаром (терияки, унаги или сладкий чили) — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л.

Окорок зачищают от лишнего жира и пленок. Чернослив и чеснок нарезают кусочками. Мясо хорошо натирают солью и специями, затем делают небольшие проколы ножом и вставляют внутрь чернослив с чесноком. После этого окорок плотно заворачивают в фольгу и убирают в холодильник минимум на ночь.

Перед запеканием мясо достают за 1 час, чтобы оно стало комнатной температуры. Готовят дольше, чем обычно, — так оно получается мягче и сочнее. В духовке запекают около 1 часа 20 минут при 180–190 °C, затем аккуратно разворачивают, смазывают глазировкой из соуса и соевого соуса и возвращают в духовку еще на 15–20 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Пикник, ужин или праздник: этот рецепт мяса — универсальная формула. Вкуснее шашлыка
Общество
Пикник, ужин или праздник: этот рецепт мяса — универсальная формула. Вкуснее шашлыка
Экономика
Россиян оставили без мяса? Почему в магазинах нет курицы, при чем тут Китай
Общество
Приноровилась делать творожную запеканку в микроволновке — готова за 5 минут и всегда получается нежной. Вкуснота без духовки
Общество
Рис с тушенкой и капустой на сковороде — простой ужин из доступных продуктов. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему
Семья и жизнь
Теплый, полезный и пикантный: три салата с мясом, которые стоит попробовать
свинина
простой рецепт
мясо
колбаса
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.