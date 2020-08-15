Свидетельница гибели Цоя рассказала о новых подробностях трагедии

https://static.news.ru/photo/3de8ec58-dece-11ea-8447-fa163e074e61_660.jpg Виктор Цой Фото: Игорь Мухин/wikimedia.org

Ровно 30 лет назад на трассе под Ригой произошла авария, которая унесла жизнь рок-музыканта Виктора Цоя. Ставшая свидетельницей столкновения автомобиля певца с автобусом местная жительница поделилась воспоминаниями о том дне.

Женщина, которая просила называть себя Парсла, живёт в 100 метрах от места аварии. В тот день,15 августа 1990 года, она видела, как мимо её дома на огромной скорости пролетела машина, затем резко выскочила на встречную полосу и врезалась в автобус. Тогда во всём округе телефон был только у Парслы. Именно она вызвала скорую помощь и милицию, после чего доставала тело из машины.

По словам свидетельницы, автомобиль Цоя влетел под автобус с такой силой, что от удара мотор отлетел к ветле.

Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь, — рассказала она.

На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей, что в крови Виктора Цоя якобы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Потом это всё из документов вымарали, будто он был кристально трезв, вспоминает женщина.

В свою очередь следователь Эрика Ашмане, которая вела это дело, тогда заявила, что по её субъективному мнению, Цой задремал за рулём. Сейчас она отказывается от любых интервью.

Своими воспоминаниями также поделился водитель автобуса, в который влетел «Москвич» Виктора Цоя. Как рассказал Янис Фибикс НТВ, в тот день он был за рулём автобуса и хорошо помнит, что судьба его будто точно вела к той роковой встрече. Сначала он задержался с выходом из дома, затем автобус не заводился, потом он долго искал, где купить цветы на встречу и в результате оказался в ненужное время в ненужном месте.

По мнению лидера общественного движения «Рок-Петроград» Сергея Елгазина, в выводах, которые появились после ДТП с Цоем, есть определённые несоответствия.

Я вижу определённые несоответствия в той схеме, которая появилась после ДТП. И в тех выводах, которые сделали следователи. На мой взгляд, там совершенно точно была недоработка, которая порождает большое количество разных версий, — отметил он.

Сейчас место гибели Виктора Цоя, 35-й километр шоссе Талси — Слока, стало туристическим объектом и местом паломничества поклонников музыканта со всех частей света.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге был представлен историко-фантастический роман о Викторе Цое. В произведении рассказывается о событиях 1980-х годов.