Свидетель рассказал, как офицер угрожал рядовому Шамсутдинову

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Гарнизонный военный суд в Чите продолжает рассматривать дело рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев. Во вторник, 24 ноября, инстанция допросила свидетеля, который служил вместе с подсудимым. Мужчина, работающий водителем, рассказал об угрозах, которые Шамсутдинов получал от офицера за невыполнение приказа.

Солдата арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Как рассказал свидетель, угрозы Шамсутдинову от офицера прозвучали за два дня до трагедии. Начальник караула остался недоволен состоянием туалета, за которое отвечал срочник. Офицер потребовал, чтобы солдат повторно убрался в уборной. Однако Шамсутдинов отказался. В ответ на это военный пригрозил «протереть лицом Шамсутдинова ободок унитаза».

Свидетель подчеркнул, что у срочника в целом наблюдались проблемы не только с выполнением обязанностей. Он не слишком хорошо знал устав и часто оставался учить по приказу офицера материальную часть после отбоя — вместо сна, передаёт «МК в Чите».

Ранее экспертиза признала Шамсутдинова психически здоровым, вину в преступлении он признал.

Как писал NEWS.ru, защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Юристы также настаивают на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считают недопустимыми. Кроме того, по словам защиты, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения.