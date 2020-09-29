Адвокат Шамсутдинова попросил провести повторную экспертизу

https://static.news.ru/photo/8eacdc1c-0246-11eb-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Защита рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восемь сослуживцев под Читой в октябре 2019 года, попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Мы заявили ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая говорит, что в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы был допущен ряд нарушений, и ставит под сомнение объективность этого заключения, — сообщил адвокат обвиняемого Руслан Нагиев.

Юрист подчеркнул, что настаивает на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считает недопустимыми. Кроме того, по его словам, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения.

Ранее Шамсутдинов подтвердил, что хочет, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, сообщает РИА Новости.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, за моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких, 10 семей погибших и пострадавших во время стрельбы, открытой солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, требуют разные суммы. Суммарно вышло порядка 30 млн.