Свидетель по делу Камардина уехал в Таджикистан SOTA: свидетель по делу Камардина Александр Менюков уехал в Таджикистан

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Александр Менюков

Подвергшийся обыску совместно с поэтом Артемом Камардиным активист Александр Менюков эмигрировал в таджикский Куляб, сообщается в Telegram-канале SOTA. По его словам, отъезд он планировал еще до «Маяковских чтений» из-за предполагаемой всеобщей мобилизации, но события вокруг дела ускорили его решение.

В итоге Менюков принял решение улететь максимально быстро и любым рейсом: так вчера он оказался в переполненном сейчас беженцами из России Душанбе и в итоге нашел жилье на границе с Афганистаном — в Кулябе, — сказано в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем Менюков намерен переехать в более близкую к России страну и помогать другим беженцам. В свою очередь, адвокат Камардина Леонид Соловьев предположил, что следствие намерено превратить всех связанных с Камардиным в экстремистское сообщество «Маяковских чтений».

Ранее спецназовцы МВД ворвались в квартиру к Артёму Камардину днём 26 сентября, задержав его вместе с друзьями — Александрой Поповой и Александром Менюковым. Интерес силовиков к молодому человеку был связан с его участием в уличных Маяковских чтениях: Камардин читал рэп, в котором выражал свое отношение к процессам в Донбассе и призывал не идти в армию.

Менюков и Попова проходят по делу в статусе свидетелей и обращались за помощью к медикам после общения с силовиками. По информации адвоката свидетелей, девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, бёдер и голеней и ссадины на руке. У Менюкова зафиксированы ушибы правой ушной раковины, спины и левого запястья. Он рассказал, что его увезли в СК вместе со всеми задержанными, но отпустили, поскольку выяснилось, что он не имеет отношения к делу.