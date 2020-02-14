https://static.news.ru/photo/c0a0fb6e-4fb7-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Светлана Светличная заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. По словам 79-летней актрисы, принимать участие в творческих вечерах её вынуждала маленькая пенсия.

Теперь ситуация другая, отметила артистка в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Пенсия была маленькая. Это не так давно повысили её заслуженным артистам. И правильно сделали. Скажу, что я довольна. Можете так и написать. Я единственный человек из заслуженных артистов, который доволен пенсией, — сказала Светличная.

Она добавила, что прибавку в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина считает справедливой, поскольку до этого «получала всего 17 тысяч», а «жизнь очень дорогая».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алиса Фрейндлих рассказала о «вполне нормальных деньгах», которые получает в качестве пенсии. Но сумму актриса называть не стала. Она объяснила хорошую пенсию тем, что является блокадницей, сейчас артистке 85 лет. Также Алиса Фрейндлих является почётным гражданином города, так что пенсия удваивается. Все выплаты идут на книжку, а потом актриса тратит их на отпуск.