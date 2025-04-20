Свекольник с яйцами для похудения! Едим с весны, а к лету — минус 2 размера. Это обалденный холодный суп, в котором 92 калории на 100 грамм. Он витаминный, лёгкий и невероятно освежающий! Этот традиционный суп на кефирной основе сочетает сладость свеклы, хруст огурцов и пряные нотки зелени. Идеальный баланс вкуса и пользы всего за 5 минут приготовления!