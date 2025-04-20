Свекольник с яйцами для похудения! Едим с весны, а к лету — минус 2 размера. Это обалденный холодный суп, в котором 92 калории на 100 грамм. Он витаминный, лёгкий и невероятно освежающий! Этот традиционный суп на кефирной основе сочетает сладость свеклы, хруст огурцов и пряные нотки зелени. Идеальный баланс вкуса и пользы всего за 5 минут приготовления!
Ингредиенты
- Вареная свекла — 500 г
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Вареные яйца — 5 шт.
- Зелень (лук, укроп) — 50 г
- Кефир/айран/йогурт (2,5%) — 1,5 л
- Соль — по вкусу
- Багет и чеснок для гренок
Приготовление
1. Натрите свеклу и огурцы на крупной терке.
2. Мелко нарежьте яйца и зелень, добавьте к овощам.
3. Посолите, залейте холодным кефиром и хорошо перемешайте.
4. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике.
Подавайте охлажденным вместе с поджаренным и натертым чесноком багетом. Приятного аппетита!
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