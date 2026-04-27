Не суп, а магия — никто не верит, что этот рецепт обходится мне дешевле бич-пакета

Как сварить наваристый суп без мясного бульона? Ответ — в этом рецепте. Ключевой прием — обжаривание сосисок вместе с луком и морковью. Это создает ту самую тело и глубину вкуса, которые делают простой суп по-настоящему домашним.

Что понадобится

Картофель — 3-4 шт. (около 400 г), сосиски молочные — 5-6 шт. (300–350 г), вермишель тонкая — 80–100 г, морковь — 1 шт. (150 г), репчатый лук — 1 шт. (100 г), масло растительное — 2-3 ст. л., вода или бульон — 2-2,5 л, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень петрушки или укропа — для подачи.

Как готовлю

В кастрюле доведите до кипения воду или бульон, слегка посолите. Картофель, нарезанный кубиками среднего размера, отправьте в кипящую жидкость и варите на среднем огне 10–12 минут до полуготовности.

Пока варится картофель, подготовьте зажарку. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте натертую на крупной терке морковь и готовьте вместе 5–7 минут до мягкости овощей.

Сосиски, нарезанные кружочками или полукольцами, отправьте к овощам и обжаривайте все вместе еще 3–5 минут до появления легкого румянца на сосисках. Переложите зажарку с сосисками в кастрюлю с картофелем, доведите суп до кипения.

Всыпьте вермишель, сразу хорошо перемешайте и варите ровно 2-3 минуты. Накройте крышкой, снимите с огня и дайте супу настояться 10–15 минут — за это время вермишель дойдет до готовности, а вкусы объединятся.